Самое недоступное жилье в Москве стало еще недоступнее

За год с августа 2018-го квадратный метр квартир в элитных новостройках Москвы подорожал на 104 тысячи рублей, до 962 тысяч, следует из материалов агентства «БЕСТ-Новострой», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в сегменте апартаментов «квадрат» за указанный период прибавил в цене 125 тысяч, к осени 2019-го он стоил 880 тысяч рублей. Всего в городе реализуют более 60 элитных жилых комплексов: 36 с квартирами и 28 с апартаментами, а также два проекта смешанного типа.

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За август цены на рынке дорогого жилья выросли незначительно, отмечают эксперты: примерно на процент. Но в годовом исчислении рост составил 12 процентов для квартир и 17 процентов для апартаментов.

В «БЕСТ-Новострой» ожидают, что в среднесрочной перспективе спрос на элитную недвижимость в Москве будет оставаться стабильным, но лишь при условии сохранения «умеренного уровня ценообразования», а также специальных скидок и акций для покупателей.

Ранее, в августе, стало известно, что самая дорогая квартира России продается в Москве за 968 миллионов рублей. По меркам элитной недвижимости она не очень большая (240 квадратных метров), однако находится в отреставрированном доходном доме 1812 года с богатым декором на фасаде, что и объясняет ее высокую стоимость. Здание расположено на территории элитного жилого комплекса у Никитских ворот.

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