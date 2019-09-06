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В доме под снос предложили поселиться за 25 миллионов рублей

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Средняя стоимость квартир в домах, подлежащих сносу в рамках московской программы реновации, находится в пределах от пяти до восьми миллионов рублей. Но некоторые лоты выставлены на продажу значительно дороже. Об этом говорится в материалах «Миэль-Сеть офисов недвижимости» (есть в распоряжении редакции).

Самая дорогая квартира в сносимом доме продается за 25 миллионов рублей, отмечают в компании. 90-метровое жилье из четырех комнат находится в одном из кирпичных домов Мещанского района Москвы, в пешей доступности от станций метро «Проспект Мира» и «Сухаревская». В сообщении риелторов подчеркивается, что в доме был сделан капитальный ремонт, квартира находится в хорошем состоянии.

Самая дешевая квартира в «реновационном» фонде — «однушка» площадью 33 квадратных метра в панельном доме рядом со станцией метро «Кантемировская». Жилье выставлено на продажу за 4,3 миллиона рублей.

«Основная доля покупателей квартир в домах под снос — инвесторы. Они приобретают подобные объекты с целью сдачи их в аренду или перепродажи в дальнейшем квартиры, полученной после сноса», — поясняет управляющий партнер «Миэль-Сеть офисов недвижимости». По словам риелтора, одно- и двухкомнатные квартиры в столичных домах под снос в течение последнего года устойчиво росли в цене.

Ранее с прогнозом о росте цен в Москве в связи с реновацией выступил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. По его словам, цены на квартиры в кварталах, вошедших в программу, будут на 21 процент выше, чем в сносимом фонде. Квартиры в домах, которые находятся рядом со строящимися в рамках реновации многоэтажками, также подорожают, подчеркнул Кузнецов.

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