Самый дешевый пентхаус России нашли в Омске

Самые дорогие пентхаусы России находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Симферополе. Минимальный уровень цен на многоуровневые квартиры зафиксирован в Омске. Об этом говорится в предоставленных «Ленте.ру» материалах аналитиков «Авито Недвижимость».

По статистике компании, купить пентхаус в Омске можно по цене в 3,8 миллиона рублей — это примерно соответствует стоимости двух среднестатистических омских «однушек». Аналитики «Авито» отмечают, что за четыре года пентхаусы в городе подешевели на 57 процентов.

Материалы по теме Город золотой Сколько стоят самые дорогие квартиры в Москве и почему дешевле поселиться в Майами

В топ-3 российских городов с самыми дешевыми пентхаусами вошли также Симферополь и Волгоград: многоуровневые квартиры здесь стоят от 5 и 6,6 миллиона рублей соответственно. Дороже всего в стране стоят пентхаусы Москвы — 53 миллиона рублей за объект. Второе и третье места списка заняли Петербург и Севастополь с показателями 32,5 миллиона и 23 миллиона рублей за пентхаус соответственно.

Омск — город-миллионник в Западной Сибири, административный центр Омской области. Второй по количеству населения город Сибири, восьмой — России. Согласно проведенному в августе 2019-го опросу населения, Омск вошел в десятку крупных городов страны, жители которых мечтают о переезде на ПМЖ в другой населенный пункт.

Омск также входит в рейтинги городов России с самыми грязными улицами, самыми плохими дорогами и раздражающим количеством рекламы.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru