Омская «хрущевка» оказалась старинным особняком

В ходе ремонта одной из пятиэтажек Омска выяснилось, что дом надстроен над старинным особняком. Об этом сообщается на странице регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) во «ВКонтакте».

Дом №10 на улице Красный Путь, внешне напоминающий типовую «хрущевку», в действительности оказался дореволюционным зданием с позднейшей надстройкой. Снятие штукатурки с его фасадов показало, что в основе конструкции — двухэтажный кирпичный особняк с каменными наличниками.

«Выше уже в советские годы была сделана надстройка из шлакоблочного кирпича, — говорится в сообщении ВООПИК. — Скорее всего, при нанесении новой штукатурки эту особенность не учтут и декоративные элементы никак не выделят, а дом снова будет похож на типовую кирпичную хрущевку».

В 2017 году при реставрации усадьбы в поселке Крекшино в Новой Москве была обнаружена практически полная копия старинного особняка, расположенного в 40 километрах от Лондона. В стене усадьбы реставраторы обнаружили клад — старинные монеты.

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