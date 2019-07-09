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Назван самый грязный город России

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Результаты проведенного в июле 2019 года социологического опроса показали, что самым грязным городом страны по оценке жителей оказалась Махачкала. Об этом свидетельствуют данные маркетингового агентства Zoom Market (материалы есть в редакции «Ленты.ру»).

Второе и третье место рейтинга заняли Омск и Брянск, в десятку самых грязных городов России вошли также Саратов, Архангельск, Тольятти, Воронеж, Элиста, Нижний Новгород и Самара.

Санкт-Петербургу и Москве достались 24 и 25 место соответственно.

В опросе приняли участие около трех тысяч человек. Их спрашивали, считают ли они свой город грязным, и кто в этом виноват.

73 процента респондентов указали, что причина загрязненности их городов в самих жителях. Оставшиеся 27 процентов винят в ситуации городскую администрацию и коммунальные службы.

Ранее летом 2019-го агентство представило рейтинг самых агрессивных городов России. Первое место в нем досталость Ростову-на-Дону, второе заняла Москва, на третьей строчке оказался Челябинск.

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