Раскрыта взаимосвязь между чистотой жилья и успехами в сексе

Чистота в доме влияет на интимность атмосферы и может способствовать сексуальным отношениям жильцов. Об этом сообщает издание The Versed со ссылкой на проведенное в США исследование.

60 процентов американцев утверждают, что вид чисто убранной спальни позволяет им расслабиться. Еще 40 процентов признают, что у них часто бывает секс после уборки, проведенной совместно с партнером.

50 процентов опрошенных отметили, что с большей вероятностью будут готовы заняться сексом после того, как их партнер закончит домашние дела.

Еще 40 процентов респондентов назвали грязный и захламленный дом партнера поводом для разрыва.

«Когда дело доходит до свиданий, американцы оказываются не готовы продолжать отношения с кем-то, чье домашнее хозяйство плохо организовано», — приводит издание цитату из пояснения к исследованию.

В 2016 году исследователи бизнес-школы Нью-Йоркского университета выяснили, как использование в объявлениях слов, связанных с любовью и сексом, влияет на продажи объектов недвижимости. По их данным, объекты, которые описываются как «сексуальные» и «соблазнительные», продаются дороже, чем те, в описании которых используется слово «любовь» и его производные.

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