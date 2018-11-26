Назван самый курящий город России

Брянск возглавил рейтинг самых курящих городов России. Таковы итоги федерального социологического опроса агентства Zoom Market, сообщается на сайте компании.

На втором месте в списке оказалась Москва, на третьем — Краснодар, далее следуют Волгоград, Иваново, Челябинск, Ростов-на-Дону и Воронеж. Топ российских городов с самым большим числом курильщиков замыкают Новосибирск, Омск и Казань.

Респондентам задавали три вопроса: курят ли члены их семьи, курят ли они сами и имели ли они вредную привычку ранее. Отмечается, что опрос проводился по методу личных интервью с респондентами в возрасте от 23 до 76 лет. Общая выборка составила 2,6 тысячи интервью.

Ранее был назван самый добрый город страны. По мнению россиян, это Санкт-Петербург. За него проголосовали 32 процента респондентов. Второе место в рейтинге самых добрых городов России занял Краснодар, третье место разделили Севастополь, Казань и Петрозаводск.

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