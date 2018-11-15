Назван российский город с худшими дорогами

Владивосток возглавил антирейтинг городов с худшими дорогами — так оценили его россияне. Об этом свидетельствуют итоги исследования сервиса SuperJob, которые публикует в четверг, 15 ноября, РИА Новости.

Город набрал 2,45 балла. Немногим больше оказалось у Рязани (2,52) и Саратова (2,54).

Лучшими россияне признали дороги в Тюмени (4,25), Набережных Челнах (3,75) и Москве (3,57). В десятку также вошли Кемерово (3,50), Новокузнецк (3,48), Краснодар (3,36), Воронеж (3,28), Казань (3,27), Тольятти (3,22) и Пенза (3,13).

Санкт-Петербург попал на 13-ю строчку (3,08).

Жителям предлагалось ответить на вопрос: «Состояние дорог в вашем городе вы можете расценить в среднем как...». Можно было выбрать один из четырех вариантов ответа: «отличное», «хорошее», «удовлетворительное», «неудовлетворительное».

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