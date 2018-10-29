Попросивших о ремонте дороги россиян послали к папе Римскому

Жители села Разбугорье Астраханской области попросили местные власти начать ремонт дорожного покрытия и получили странные советы от якобы сотрудника регионального управления по капитальному строительству, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В сети появились скриншоты переписки граждан с предполагаемым представителем учреждения. «Ребят, лучше пейте. Если вам делать нечего. Как делают остальные в вашей деревне», — писал некто от лица организации.

Автор посланий также упомянул, что отправленный запрос находится вне компетенции организации, и обращаться в такой ситуации, видимо, лучше «к папе Римскому».

«Электронный почтовый ящик учреждения был взломан неустановленным лицом», — рассказала радиостанции директор управления по капстроительству Астраханской области Ирина Хваткова. По ее словам, использованный IP-адрес принадлежит пользователю из Москвы.

Хваткова отметила, что все письма были отправлены в выходной день, 27 октября, когда ее сотрудники, согласно рабочему графику, не могли давать никаких комментариев. Она утверждает, что в управлении не числится работник с упомянутыми в переписке именем и фамилией.

Решение о ремонте дороги Козлово — Мултаново, проходящей через село Разбугорье, было принято в октябре текущего года, сообщалось на сайте регионального управления по капстроительству. Работы должны были начаться в 2018 году, а завершиться — в 2019-м.

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