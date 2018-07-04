Жителей Самары попросили принимать душ вдвоем ради экономии воды

Коммунальщики Самары попросили жителей города экономить воду и не принимать душ в одиночестве — во время ЧМ резко возросло потребление холодной воды, сообщается на официальном сайте компании «Самарские коммунальные системы».

«Экономьте воду — принимайте душ вдвоем», — говорится в сообщении.

По словам начальницы отдела по связям с общественностью компании Марии Алмазовой, послание было шуточным, и кто-то из пользователей даже начал знакомиться в комментариях ради совместного посещения душа. «Сначала душ вдвоем, потом чай вдвоем, в общем, всем хорошо от этого, мы надеемся», — рассказала она РБК.

Ранее в июне сотрудник «Водоканала» города Кунгур в Пермском крае сообщил жителям о введении «платы за дождь»: с мая жители города получали квитанции за коммунальные услуги, в которых был указан сбор за сточные воды. Его уволили. Позже чиновники поведали, что речь шла не о дождевой воде, а о канализации: воде, которая непосредственно подавалась в дом.

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