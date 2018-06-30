Власти объяснили введение платы за дождь

Власти города Кунгур ответили на вопрос о введении платы за дождевую воду. По словам первого заместителя главы города Андрея Дремина, такого налога нет. Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что речь идет об общедомовых нуждах, когда плата взимается за отведение той воды, что подавалась в дом. «Общедомовые нужды это такая спорная вещь, туда все входит — порвало трубу, утекла вода, она на общем намотала счетчике, а на индивидуальных нет. Это все разницей ложится в общедомовой счетчик. Логично предположить, что раз вода вошла в дом, то она куда-то ушла», — пояснил он.

Дремин подчеркнул, что в прошлом году плату не взимали, но позднее этот платеж ввели законодательно.

В пятницу, 29 июня, в местных СМИ появилась информация о том, что жители города с мая получают квитанции за коммунальные услуги, в которых указан сбор за сточные воды — в том числе за дождевую, которая попадает в канализацию. Ежемесячно горожане будут отдавать за дождь по семь рублей. В Кунгуре проживает более 66 тысяч человек.

В городском «Водоканале» сообщили, что подобный сбор совершенно законен и производится на основании приказа региональной службы по тарифам.

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