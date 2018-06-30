Рассказавшего о плате за дождь чиновника уволили

Сотрудника «Водоканала» города Кунгур в Пермском крае, который сообщил жителям о введении «платы за дождь», уволили. Об этом в субботу, 30 июня, заявил ТАСС советник зампредседателя правительства региона Андрей Красников.

«Некомпетентный сотрудник "Водоканала" зачем-то сообщил жителям, что это (начисления) не за канализацию, а за дождевую воду, естественно, возникла эта ситуация. Сотрудник уже уволен, это был начальник отдела "Водоканала", который не знает, что входит в состав ОДН (общедомовые нужды) и тарифа, что они предъявляют населению», — пояснил Красников.

По его словам, в расчеты действительно была включена плата, но за водоотведение. «Платежи были выставлены в соответствии с законом, но это не за дождевую воду, никогда дождевая вода не входила в ОДН, входит только водоотведение, то есть канализационные стоки», — подчеркнул чиновник.

В пятницу, 29 июня, в местных СМИ появилась информация о том, что жители города с мая получают квитанции за коммунальные услуги, в которых указан сбор за сточные воды — в том числе за дождевую, которая попадает в канализацию. Ежемесячно горожане будут отдавать за дождь по семь рублей. В Кунгуре проживает более 66 тысяч человек.

В городском «Водоканале» сообщили, что подобный сбор совершенно законен и производится на основании приказа региональной службы по тарифам. После этого власти города пояснили, что такого налога нет, а речь идет об общедомовых нуждах, когда плата взимается за отведение той воды, что подавалась в дом.

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