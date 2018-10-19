Девушка отказалась уступать дорогу кортежу Лукашенко и попала на видео

В белорусском городе Гродно, куда 19 октября с визитом прибыл президент республики Александр Лукашенко, переходившая дорогу на разрешающий сигнал светофора девушка отказалась пропускать кортеж главы государства. Видео опубликовало издание NewGrodno.

Запись датируется 18 октября — кортеж белорусского лидера прибыл в город накануне визита Лукашенко. Колонна из нескольких автомобилей с сигнальными огнями и включенной сиреной двигалась по предполагаемому маршруту следования главы государства.

Кортеж должен был проехать прямо на регулируемом перекрестке у одного из ресторанов города. «В тот момент, когда колонна пересекала улицу, на светофоре для пешеходов загорелся зеленый свет. Девушка, которой, по-видимому, было абсолютно все равно, кто едет, начала переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора», — комментирует издание происходящее на видеоролике, присланном в редакцию одним из читателей.

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