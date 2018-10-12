Лукашенко накормил Путина драниками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить свою малую родину в Могилевской области, где главы государств неформально пообщались. Об этом сказано на официальном сайте белорусского лидера.

Лукашенко предложил Путину приехать в Александрию — агрогородок, где родился глава белорусского государства. Он провел для российского президента экскурсию по родной деревне, затем отвез его к Трофимовой кринице, где лидеры стран выпили целебной воды из родника. Источник был обустроен дедом Лукашенко — плотником Трофимом, уточняет пресс-служба президента.

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По деревне главы государств передвигались на модернизированном ГАЗ-69 1960-х годов выпуска, которым управлял сам Лукашенко. Президент Белоруссии показал Путину собственный дом и угостил его блинами и драниками. Отмечается, что в меню основного обеда также были блюда белорусской кухни.

Ранее в Белоруссии завершился Пятый форум регионов, где главы государств обсуждали вопросы сотрудничества. Кроме президентов двух стран в мероприятии участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр финансов Антон Силуанов, спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией Михаил Бабич и другие.

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