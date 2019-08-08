Названы города России с приводящим в бешенство количеством рекламы

Больше всего реклама раздражает жителей Сочи, Краснодара и Иркутска. Таковы результаты опроса, проведенного в августе 2019-го независимым агентством Zoom Market. Материалы исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Участников исследования спросили, как они относятся к рекламе, считают ли, что ее слишком много, и какой вид рекламы раздражает их больше всего. Наибольшее число негативно воспринимающих рекламу граждан было выявлено в Сочи. Далее следуют (в порядке убывания числа недовольных): Краснодар, Иркутск, Астрахань, Челябинск, Брянск, Омск, Саратов, Воронеж и Пермь.

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Москва заняла в рейтинге 20-е место, Санкт-Петербург — 19-е. Как показал проведенный опрос, больше всего россиянам не нравится реклама в интернете — этот вариант выбрали 52 процента участников. На втором месте по неприятию — наружная реклама (27 процентов ответов), на третьем — телевизионная (19 процентов). Рекламой в печатных изданиях недовольны лишь 2 процента респондентов. 73 процента опрошенных заявили, что осознают нужность рекламы для бизнеса и развития социальных проектов.

Ранее, в апреле текущего года, Сочи был признан городом России с самыми веселыми жителями. В первую тройку рейтинга также попали Ялта и Екатеринбург, а Москве досталась четвертая строчка.

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