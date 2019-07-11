В РПЦ увидели христианскую мученицу в рекламе шаурмы и оскорбились

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов в интервью радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал рекламу «божественной шаурмы» из Перми.

Он указал на отрицательное отношение церкви к этому инциденту. «Уже аналогичные вещи были», — добавил Смирнов.

Секретарь Пермской епархии Русской православной церкви Андрей Литовка сообщил, что они готовы обратиться с заявлением в полицию на владельцев кафе, передает РИА Новости. По его словам, в епархию «поступает множество телефонных звонков от возмущенных людей» из-за рекламы «божественной шаурмы».

В критикуемой рекламе использовались христианские образы. На фотографии полуобнаженная модель в образе мученицы признается в любви «божественной шаурме». В настоящее время публикация удалена со страницы кафе во «ВКонтакте». Владелица пермского кафе «Шаурма не за горами» Вероника Бурдина ранее подчеркивала, что не хотела кого-то оскорбить или высмеять.

В июне в сети вышел клип группы «Ленинград» на песню i_$uss. Главная героиня видео в состоянии наркотического опьянения отправляется в клуб, где ей кажется, что она встретила Иисуса.

После этого член общественной палаты Приморского края, активист Сергей Мильвит направил обращение в Следственный комитет России с просьбой проверить ролик на предмет оскорбления чувств верующих.

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