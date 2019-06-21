В честь Путина назовут шаурму

Блогер Амиран Сардаров, пригласивший президента России Владимира Путина в ходе прямой линии в свое заведение с шаурмой, назовет в честь него одну из позиций еды. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Назову обязательно "Шаурма для Путина"», — заявил автор YouTube-канала «Дневника хача».

По его словам, реклама шаурмы во время прямой линии с главой государства стала вторым известным случаем после упоминания «Вятского кваса» в конце 2014-го. «Самая дорогая рекламная интеграция в мире», — похвалился блогер.

Ранее Сардаров сказал, что не видит ничего плохого в том, что он «от души» предложил российскому лидеру попробовать шаурму. По его словам, это разрядило обстановку в студии.

Автор «Дневника хача» по видеосвязи спросил у Путина об ограничениях в российском сегменте интернета. В конце вопроса он прорекламировал свое заведение с шаурмой и пригласил туда президента. Путин похвалил Сардарова за прыткость и поблагодарил за приглашение.

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