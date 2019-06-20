Дзюба поматерился на камеру во время прямой линии и заинтриговал зрителей

Нецензурная реакция капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы на вопрос блогера Амирана Сардарова, который тот задал президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, озадачила зрителей. Пользователи соцсетей пытаются разгадать, что именно произнес Дзюба в ответ на то, что Сардаров прорекламировал свою шаурму.

Автор YouTube-канала «Дневник хача» по видеосвязи спросил у Путина об ограничениях в российском сегменте интернета. В конце вопроса он прорекламировал свое заведение с шаурмой и пригласил туда президента. Путин похвалил Сардарова за прыткость и поблагодарил за приглашение. В этот момент камеру перевели на Дзюбу, который, как предполагают пользователи, сказал своему соседу Александру Петрову нечто нецензурное по поводу наглости блогера.

Микроблогеры попытались соотнести движение губ Дзюбы с распространенными матерными словами, однако пока доподлинно установить, что сказал спортсмен, не удалось. «Теперь главная интрига для меня — что сказал Дзюба после рекламы шавухи Хача», — отметила жительница Петербурга Ильмира Крымская в Twitter.

В ответ на вопрос Сардарова Путин заметил, что власти не планируют ограничивать интернет, а недавно принятые законы, напротив, призваны обеспечить суверенность Рунета и возможность свободно там работать.

1 ноября в России вступит в силу закон о надежной работе Рунета. В рамках проекта в стране создадут дублирующую инфраструктуру интернета, в которой будет использоваться отечественное шифрование. За реализацию отвечает Роскомнадзор. На инфраструктуру из бюджета выделят 30 миллиардов рублей.

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