Интернет и СМИ
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Указ Зеленского о роспуске Рады признан конституционным
Многомиллионные долги Кержакова по алиментам выросли
Избивший зеков под «Полет валькирий» тюремщик избежал тюрьмы
Филарет допустил три православных церкви на Украине
Путин назвал виновных в дорогих авиабилетах
Коза отомстила браконьерам за преследование носорога
Французский музыкант Филипп Здар выпал из окна и умер
Путин прослезился в ходе прямой линии
Путин назвал трагедией президентство Зеленского
Новости партнеров

Дзюба поматерился на камеру во время прямой линии и заинтриговал зрителей

Перейти в «Мою Ленту»
Артем Дзюба

Нецензурная реакция капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы на вопрос блогера Амирана Сардарова, который тот задал президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, озадачила зрителей. Пользователи соцсетей пытаются разгадать, что именно произнес Дзюба в ответ на то, что Сардаров прорекламировал свою шаурму.

Автор YouTube-канала «Дневник хача» по видеосвязи спросил у Путина об ограничениях в российском сегменте интернета. В конце вопроса он прорекламировал свое заведение с шаурмой и пригласил туда президента. Путин похвалил Сардарова за прыткость и поблагодарил за приглашение. В этот момент камеру перевели на Дзюбу, который, как предполагают пользователи, сказал своему соседу Александру Петрову нечто нецензурное по поводу наглости блогера.

Микроблогеры попытались соотнести движение губ Дзюбы с распространенными матерными словами, однако пока доподлинно установить, что сказал спортсмен, не удалось. «Теперь главная интрига для меня — что сказал Дзюба после рекламы шавухи Хача», — отметила жительница Петербурга Ильмира Крымская в Twitter.

В ответ на вопрос Сардарова Путин заметил, что власти не планируют ограничивать интернет, а недавно принятые законы, напротив, призваны обеспечить суверенность Рунета и возможность свободно там работать.

1 ноября в России вступит в силу закон о надежной работе Рунета. В рамках проекта в стране создадут дублирующую инфраструктуру интернета, в которой будет использоваться отечественное шифрование. За реализацию отвечает Роскомнадзор. На инфраструктуру из бюджета выделят 30 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин высказался об ограничениях в интернете
Автора «Дневника Хача» задержали в центре Москвы
Автор «Дневника Хача» попал в ДТП
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:03Сегодня

«Противно смотреть на вас»

Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
14:31Сегодня

Малышева два часа гуляла по улицам босиком

15:06Сегодня

Путин прокомментировал закон о фейковых новостях

15:04Сегодня

Путин разъяснил закон об оскорблении госсимволов

Интернет и СМИ00:0417 июня

Последний герой

Как легендарный Николай Дроздов попал в телевизор и научил всю страну любить жаб и гадюк
13:53Сегодня

Украинские хакеры атаковали прямую линию с Путиным

15:13Сегодня

Путин высказался об ограничениях в интернете

09:48Сегодня

Порносайт дал людям шанс сделать предложение на глазах у миллионов

Интернет и СМИ00:08 2 июня

«Отвратительная и угнетающая демонстрация нездоровых людей»

Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми
13:00Сегодня

Министр ответил на слухи об отключении России от мирового интернета

17:3719 июня

Дагестанские газеты объединятся и попытаются отвоевать задержанного журналиста

12:01Сегодня

Гостья ушла со свадьбы из-за меню и прослыла грубой

Россия
«Одно дело, когда министр скажет, а другое — когда я»
Главные цитаты с прямой линии Путина
«Затолкали в машину и отвезли на пустырь»
Россиянки о том, как их домогались, насиловали и заставляли молчать
«Все в этом деле кромешный кошмар»
Сестры Хачатурян убили отца, который их бил и насиловал. Ради них люди вышли на улицы
«Мой салон обещали сжечь»
Татуировщица из Дагестана — о своем тайном ремесле, свободе и забытых традициях
Путин ответил Гоблину и Хачу про фейки и ограничения в интернете
Путин открестился от связи спецслужб с прямой линией
Путин опроверг недоступность военной авиации для девушек
Все материалы
Мир
Названы подозреваемые в гибели «Боинга» над Донбассом
Обвинения будут предъявлены трем гражданам России и одному украинцу
Трампа обвинили в 15 случаях вранья в одной речи
Пентагон рассказал свою версию о сбитом Ираном беспилотнике
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
Девочка в подарок
Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
Немецкие любители мигрантов получили анонимные угрозы убийства
Эрдоган пригрозил США судом и отказался верить в санкции
Все материалы
Бывший СССР
Цена стабильности
Китай строит Казахстан на свои деньги. Что он потребует взамен?
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Названо число поддерживающих Зеленского украинцев
Указ Зеленского о роспуске Рады признан конституционным
Мать пропавшего в Донбассе волонтера рассказала о бездействии украинских властей
Зеленский разгонит свою администрацию
Украинский дипломат устроил скандал российскому коллеге
Все материалы
Экономика
Завод редких металлов Редкий козырь
Китай нашел мощное оружие в торговой войне с США. И готов его применить
Путин оправдал высокие зарплаты чиновников
Путин вступился за арестованных богачей
Тонкая грань моды и традиции
Русская народная одежда как возможность самоидентификации
В «Дружбе» снова появилась «грязная» нефть
Евро рекордно обвалился
Путин назвал смысл санкций против Huawei
Все материалы
Силовые структуры
«Подложили печень наркомана»
Российского врача судят за подмену органов. Он просто не хотел портить статистику
«В вопросах оружия нет мелочей и исключений»
Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Офицеров ФСБ посадили за рейдерство
Обвиняемый в шпионаже американец попросил о поддержке четырех стран
Возбуждено уголовное дело после жалобы россиян Путину на железную дорогу
Названо наказание по новым уголовным статьям о врачебных ошибках
Все материалы
Наука и техника
«Людей грузили в телячьи вагоны»
Сталин депортировал целые народы. Последствия дают о себе знать до сих пор
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Партнерский материал
Взять на мушку
Какой из вас стрелок: снайперский тест об оружии
Раскрыта тайна возникновения сложной жизни
Назван неожиданный вред от смартфонов
Обнародованы результаты масштабного поиска инопланетян
Назван новый способ предотвратить скорую глобальную катастрофу
Все материалы
Спорт
Самый страшный раунд
Америку потрясла смерть чемпиона на ринге. После этого бокс пропал с экранов на 10 лет
Глава UFC призвал разрушить современный бокс
Стала известна дата следующего боя Поветкина
В «Спартаке» объяснили миллионные траты на посредников
По делу погибшего футболиста Салы провели арест
«Гениальный» навес подарил Колумбии победу в матче Кубка Америки
Россиянин Кучеров признан самым ценным игроком НХЛ
Все материалы
Культура
Детки в порядке
Интернет, похоть и опиоиды: новый сериал о современных школьницах
Укротитель строптивых
Умер классик итальянского кино Франко Дзеффирелли
«Да будет ночь оргией страсти»
Она прославилась странными песнями на весь СССР. Ее все забыли, а зря
Французский музыкант Филипп Здар выпал из окна и умер
Сына Алибасова шокировали заявления отца о наследстве
Сценарист «Чернобыля» объяснился за искажение исторических фактов в сериале
Алибасов решил лишить сына наследства
Все материалы
Интернет и СМИ
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Последний герой
Как легендарный Николай Дроздов попал в телевизор и научил всю страну любить жаб и гадюк
Путин прокомментировал закон о фейковых новостях
Дзюба поматерился на камеру во время прямой линии и заинтриговал зрителей
Украинские хакеры атаковали прямую линию с Путиным
Путин высказался об ограничениях в интернете
Все материалы
Ценности
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Роми ШнайдерАльпийская красота
Самые властные, сексуальные и эпатажные женщины Австрии
Рассекречен новый автомобиль Джеймса Бонда
Знаменитости вернули в моду пошлый тренд из 2000-х
Российские рестораны попали в рейтинг лучших в мире
Фотошоп на талии и лице супермодели разозлил пользователей сети
Все материалы
Путешествия
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
Россиянка неделю путешествовала в доме на колесах: как это было
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Партнерский материал
Язык до Лондона доведет
За границей сложно без знания английского. Как быстро его подтянуть
Раскрыты главные приоритеты россиян при выборе отеля
Названы самые быстрые в выдаче шенгенских виз россиянам страны
Названа самая чистоплотная авиакомпания в мире
Летевший отдыхать в Европу турист умер в российском аэропорту
Все материалы
Из жизни
«Я официально стала немкой, но почему-то не особо радуюсь»
История россиянки о жизни в Германии
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Голые и святые
Обнаженный монах целыми днями курит и ничего не делает. Сотни паломников несут ему деньги
Редкую кошку-лису обнаружили во Франции
Электронная сигарета взорвалась во рту подростка и лишила его зубов
Мужчина с палкой спас теленка от льва
Гориллу обвинили в пожирании многомиллионой выручки зоопарка
Все материалы
Первый тест Renault Arkana
Во имя красоты. Изучаем самый доступный купе-кроссовер в России
Длительный тест Kia Cerato
Чем подкупает самая дорогая версия седана?
Автомобили для Бэтмена
Семь вариантов Бэтмобиля и одна машина для Джокера
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Lexus впервые за пять лет обновил внедорожник GX
Названы цены на обновленный Subaru Outback для России
Ferrari 599 выставили на продажу по цене «Жигулей»
Все материалы
Дом
«Женщину без мужчины почти не рассматриваю»
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
«Живу в ячейке, как сумка на вокзале»
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Путин назвал дорогую ипотеку ошибкой правительства
В Минстрое опровергли планы по пересчету цен на отопление
В россиянах проснулась страсть к коммунальному быту
Проблемных ипотечников освободят от налогов
Все материалы