Реклама шаурмы оскорбила чувства верующих

Пермская епархия Русской православной церкви подала заявление в полицию из-за рекламы кафе «Шаурма не за горами». Об этом изданию Properm.ru заявил секретарь епархии Андрей Литовка.

По его мнению, необходимо провести проверку изображения по факту оскорбления чувств верующих (статья 148 Уголовного кодекса России). Литовка утверждал, что в епархию «поступает множество телефонных звонков от возмущенных людей» из-за рекламы.

Ранее рекламу раскритиковал глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов. Он указал на отрицательное отношение церкви к такому способу продвижения.

В критикуемой рекламе использовались христианские образы. На фотографии полуобнаженная модель в образе мученицы признается в любви «божественной шаурме». В настоящее время публикация удалена со страницы кафе во «ВКонтакте».

Владелица пермского кафе «Шаурма не за горами» Вероника Бурдина подчеркивала, что не хотела кого-то оскорбить или высмеять.

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