Российские интернет-компании массово выступили против аудитора рекламы

Несколько крупнейших компаний рунета официально оповестили рекламные агентства об отказе от использования технологии компании Sizmek, специализирующейся на аудите показов рекламы в интернете. Об этом принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» рассказали сотрудники медиакомпаний и агентств.

Среди обратившихся такие компании, как Mail.ru Group, Rambler Group, Gazprom-media digital (GPMD) и РБК. Отмечается, что это первое массовое выступление игроков против одной компании. На проверке онлайн-размещений с помощью Sizmek настаивают крупные рекламодатели, среди которых «Ростелеком», Tele2 и Unilever.

В письмах указано, что Sizmek предоставляет рекламодателям некорректные, зачастую заниженные данные по показам объявлений и роликов. Из-за этих действий страдает деловой имидж, а рекламодатели начинают требовать компенсации и скидки.

Sizmek в ответ возразил, что российские интернет-площадки не привыкли раскрывать рекламодателям детали размещений и чаще всего соблюдают собственные, а не международные стандарты показов баннеров и видеороликов.

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