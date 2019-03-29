Rambler Group оказалась в числе лучших работодателей в сфере рекламы и медиа по версии ведущей компании интернет-рекрутмента HeadHunter, которая представила рейтинг «Главных работодателей России» за 2018 год.

Rambler назван самым привлекательным работодателем в сфере «Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес». «По результатам опроса, Rambler Group предпочли другим компаниям отрасли 25,93 процента пользователей HeadHunter», — говорится в исследовании рекрутинговой компании.

Опрос проводился в период с 1 по 31 октября 2018 года по методике, одобренной ВЦИОМом, среди авторизованных посетителей сайта HeadHunter, а также других информационных ресурсов. Среди самых популярных компаний по запросам соискателей Rambler Group заняла 14-ю строчку в рейтинге.

Rambler Group — лидер российского медиарынка с ежемесячной аудиторией более 50 миллионов пользователей. HeadHunter отмечает, что Rambler воспринимается как хорошее место для реализации как молодых, так и уже состоявшихся специалистов из различных сфер: журналисты, дизайнеры, разработчики, маркетологи. По результатам опроса, проведенного в 2018 году, соискателей привлекает в компании стабильность, известность бренда и перспективы профессионального развития.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!