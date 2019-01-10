«Яндекс» и Rambler Group укрепили рекламное сотрудничество

«Яндекс» и Rambler Group продлили соглашение о размещении рекламы на медиаресурсх, входящих в состав Rambler Group. Об этом «Ленте.ру» сообщили в департаменте внешних коммуникаций Rambler Group.

Соглашение предусматривает баннерное размещение и различные варианты монетизации видеоконтента на площадках Rambler Group.

По словам заместителя гендиректора группы компаний Максима Тадевосяна, договор учитывает планы компании по наращиванию объемов «видеоконтента, который является одним из основных драйверов аудиторных показателей для всего рынка». «Принятая в 2018 году стратегия развития группы предусматривает существенный рост объемов собственного и партнерского видео», — пояснил топ-менеджер.

Коммерческий директор компании «Яндекс» Леонид Савков также отметил «большой потенциал» видеорекламы и заявил о планах увеличить объем тематического видеоконтента в партнерской сети.

Рекламная сеть «Яндекса» объединяет площадки, на которых размещается медийная реклама и предложения Директа в разных форматах, в том числе видео. Эти площадки охватывают около 80 процентов аудитории рунета, каждый день на них демонстрируется более четырех миллиардов рекламных предложений. Реклама закупается автоматически — по алгоритмической модели (programmatic buying).

Rambler Group — один из лидеров российского рынка медиа и развлечений. В структуру холдинга входят компания Rambler&Co, включающая более 30 ведущих медиа страны, в числе которых «Лента.ру», «Афиша», «Чемпионат», Газета.Ru, «Секрет фирмы», медийно-сервисный портал «Рамблер», а также объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула Кино», онлайн-кинотеатр Okko, издательская группа «Азбука-Аттикус».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!