В Москве началась распродажа зданий министерств

Инвестиционная компания «Дом.рф» выставила на торги бывшее здание Минэкономразвития в Москве. Начальная цена — 2,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте организации.

Продаются пять зданий общей площадью 29 400 квадратных метров на 1-ой Тверской-Ямской и на 1-ой Брестской улицах. Аукцион состоится 11 ноября 2019 года.

Материалы по теме Большой переезд Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?

Минэкономразвития — первое ведомство, чьи объекты выставлены на торги. Министерство уже переехало в новый офис в «Москва-сити». Туда же до конца текущего года планируют перевезти чиновников Минпромторга, Минкомсвязи, Росимущества, Ростуризма и нескольких других ведомств. Даты аукционов по их зданиям пока не объявлены.

В 2017 году компания «Дом.рф» приобрела у подконтрольной банку ВТБ компании «Галс девелопмент» 74 655 квадратных метров в многофункциональном комплексе «IQ-квартал» в «Москва-сити». Помещения предназначались для новых офисов министерств. Старые здания планировали продать, в целом они занимали 160 000 «квадратов» в разных местах столицы, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В августе 2019 года стало известно, что министр экономразвития России Максим Орешкин проведет совещания с представителями ведомств относительно переезда чиновников в деловой центр «Москва-Сити». Новые площади должны были подыскать для 14 министерств и структурных подразделений с целью оптимизировать расходы на их эксплуатацию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru