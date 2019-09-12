Неизвестные скупили недвижимость в «Москва-Сити» на 30 миллиардов рублей

За период с января 2017-го по август 2019 года в построенных на территории ММДЦ «Москва-Сити» небоскребах было продано 808 апартаментов на общую сумму в 31,12 миллиарда рублей. Об этом говорится в материалах аналитиков Savills (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Особенно активно сделки с недвижимостью в «Сити» заключались в 2018-м: в денежном выражении их совокупный объем достиг 14,44 миллиарда рублей. В 2017 году, как подсчитали в компании, общая стоимость приобретенной на территории делового центра недвижимости составила 9,69 миллиарда, с января по август 2019-го — 6,98 миллиарда рублей.

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По статистике Savills, 61 процент сделок с апартаментами в небоскребах «Москва-Сити» в 2019 году заключался в ценовом диапазоне до 40 миллионов рублей за лот, еще 39 процентов пришлись на объекты стоимостью дороже 40 миллионов рублей.

«Можно с уверенностью говорить о том, что спрос на жилую недвижимость в ММДЦ "Москва-Сити" с течением времени будет расти. Тот факт, что здесь будут находиться почти все федеральные министерства наверняка окажет позитивное влияние на востребованность апартаментов. Причем, по нашим данным, вырастет спрос как на продажу, так и на аренду», — прокомментировал результаты исследования директор департамента мониторинга рынка и оценки Savills в России Анатолий Довгань.

В конце августа 2019-го стало известно о планах переселить на офисные площади в «Москва-Сити» сотрудников 14 российских министерств, а также их структурных подразделений.

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