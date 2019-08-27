Российских чиновников переселят в «Москва-Сити»

Министр экономического развития Максим Орешкин проведет серию совещаний с представителями российских министерств по вопросу переезда чиновников в ММДЦ «Москва-Сити». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, речь пойдет о поиске новых площадей под переезд, планы по которому распространяются на 14 российских министерств и их структурные подразделения. Таким образом в правительстве рассчитывают оптимизировать эксплуатационные расходы. Переезд не затронет представителей МИД и силового блока правительства, уточняет газета.

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Позже в СМИ появился комментарий пресс-секретаря Министерства труда Марии Исяновой: по ее словам, в 2019 году переезд ведомства на новые офисные площади не планируется.

Процесс переезда российских министерств на территорию ММДЦ «Москва-Сити», который курирует Орешкин, стартовал весной 2019 года. Дислокацию уже сменили Минэкономики, Минкомсвязи, Росстандарт, Минпромторг, Ростуризм и Росимущество. Площади под эти цели были выкуплены у компании «Галс-девелопмент» за кредитные средства, вернуть их предполагается после реализации старых зданий министерств.

В июле в Colliers International сообщали о снижении доли иностранных компаний в «Москва-Сити»: такие арендаторы стали предпочитать продлению договоров переезд в другие офисные помещения. По статистике международной консалтинговой компании Knight Frank, в первом полугодии 2019-го апартаменты в «Москва-Сити» подорожали на 19 процентов.

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