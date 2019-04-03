Портрет осужденного Улюкаева повесят в новом офисе Минэкономразвития

Портрет осужденного за взяточничество Алексея Улюкаева появится в галерее руководителей Минэкономразвития в новом офисе в «Москва-сити». Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Максим Орешкин.

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По его словам, в старом здании на Тверской-Ямской улице было собрание портретов всех министров и руководителей Госплана за всю историю. Их еще не успели перевезти. Кроме того, понадобится выбрать для картин подходящее место.

«Портрет будет, потому что он [Улюкаев] занимал эту позицию. Вне зависимости от того, каких результатов тот или иной министр добился… За каждым портретом есть своя история, отрицательные и положительные стороны», — объяснил Орешкин.

В декабре 2017-го Улюкаева признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Как установил суд, министр требовал от руководства «Роснефти» взятку за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

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