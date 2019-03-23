Стало известно о праздновании дня рождения Улюкаева в колонии

Бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, осужденного за взятку, поздравило с днем рождения руководство колонии и отряда, где он находится. Об этом рассказал заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, Улюкаев, которому сегодня исполнилось 63 года, пребывает в хорошем настроении. «Его поздравили и те люди, которым он читает лекции по экономике. Там не то чтобы бизнесмены какие-то, но те, кто хочет получить какую-то экономическую грамотность», — рассказал Максименко.

Материалы по теме Деловая колбаса Улюкаев готовился к долгой и счастливой жизни, а получил восемь лет строгача

Он также добавил, что к бывшему министру приедет супруга — в честь праздника ему разрешили свидание.

Как пишет «Московский комсомолец», посетители кружка по экономике преподнесли Улюкаеву свои подарки. «Там разные поделки, в общем, кто что мог, то и подарил. Но главное, они ему сделали большой пирог. Не знаю, будет ли он его есть: врачи ему прописали строгую диету», — рассказал сотрудник колонии.

В декабре 2017-го Улюкаева признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Как установил суд, министр требовал от руководства «Роснефти» взятку за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!