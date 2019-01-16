Тюремщики высказались о «VIP-камере» Улюкаева

ФСИН опровергла информацию о льготных условиях отбывания наказания бывшим министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым, осужденным за взятку. Об этом РИА Новости сообщили в среду, 16 января, в пресс-бюро ведомства.

«Опубликованная в ряде СМИ информация … не соответствует действительности. Осужденный содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях, проживает в одном из отрядов и трудоустроен», — сказал собеседник агентства.

Информация о пребывании осужденного чиновника в VIP-камере медсанчасти тверской колонии появилась в Telegram. Для Улюкаева якобы отремонтировали помещение, обеспечили его трехразовым питанием и дневным сном, а также освободили от работы как человека, находящегося на лечении. Бывший министр к тому же освобожден от необходимости посещать зарядку и отмечаться на перекличках. Льготные условия в колонии чиновник получил в обмен на снабжение медсанчасти лекарствами.

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В ноябре прошлого года сообщалось, что Улюкаев доволен своей новой работой — он стал библиотекарем. Бывший министр скучает только по своим родным и близким. В колонии ему положено всего три свидания в год. Улюкаев также рассказал, что регулярно занимается зарядкой на свежем воздухе, чтобы поддерживать физическую форму, но забросил йогу, потому что для этого нет места.

Чиновник начал отбывать наказание в тверской ИК-1 в начале июня 2018 года.

Улюкаева в декабре 2017-го признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Как установил суд, министр требовал от руководства «Роснефти» взятку за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

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