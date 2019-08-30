Максаковой пригрозили лишением квартиры за 100 миллионов рублей

Жильцы московского комплекса «Город столиц» подали иск на свою соседку — певицу и вдову бывшего депутата Госдумы Марию Максакову. Товарищество собственников недвижимости требует от Максаковой погасить накопившуюся задолженность за свою квартиру, пишет «Московский комсомолец».

Иск поступил в Пресненский суд города Москвы. Жильцы требуют взыскать с Максаковой долги за оказанные коммунальные и эксплуатационные услуги, а также погасить неустойку за несвоевременные платежи (точная сумма не сообщается).

По данным газеты, содержание апартаментов площадью 189 квадратных метров (вероятно, пустующих) обходится минимум в 48 тысяч рублей в месяц, не считая коммунальных услуг. Юрист, опрошенный изданием, утверждает, что Максакова может лишиться своей недвижимости, если сумма исковых требований будет равна стоимости квартиры.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков подарил апартаменты своей жене Марии Максаковой-Игенбергс в конце 2016 года перед отъездом в Киев, где вскоре был убит. Квартира находится в башне «Москва» комплекса «Город столиц» на территории «Москва-Сити». Тогда стоимость жилья оценивалась в 100 миллионов рублей.

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