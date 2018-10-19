Раскрыты подробности захвата киевской квартиры Максаковой

Киевскую квартиру оперной певицы Марии Максаковой пытались захватить из-за спора о праве собственности на жилье. Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает телеканал «112 Украина».

«В отношении этой квартиры продолжается спор относительно права собственности. Мария Максакова знакома с владельцем этой квартиры, однако между ними идет спор за эту недвижимость», — указала Максимец.

По ее словам, девять мужчин, проникших в квартиру, были задержаны, они оказались представителями охранной фирмы и объединения совладельцев многоквартирного дома. После дачи показаний они были отпущены. «Правовая оценка их действий будет дана в ходе досудебного расследования, которое было начато по данному факту», — добавила представитель киевской прокуратуры.

«Ранее на эту квартиру был наложен арест, поскольку эта недвижимость является "противоречивой". Квартира на данный момент освобождена от неизвестных, близкие Марии Максаковой остаются в ней, им сейчас ничего не угрожает», — заключила Максимец.

Вечером 18 октября в киевскую квартиру Марии Максаковой ворвалась группа мужчин. В момент происшествия в квартире находились сын оперной певицы и его няня. Сама Максакова заподозрила в захвате жилья бывшего начальника отдела подмосковного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Одинцовскому району Дениса Панаитова. Певица заявила, что он украл у нее квартиру в Москве.

В 2016 году Максакова вместе со своим супругом Денисом Вороненковым, будучи депутатами Госдумы, уехали на Украину, где они получили, по их же словам, гражданство этой страны. В России Вороненков был объявлен в международный розыск, его подозревали в причастности к захвату здания кондитерского предприятия «Тома». 23 марта 2017 года Вороненков был застрелен в Киеве.

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