Неизвестные захватили квартиру Максаковой в Киеве вместе с сыном

Неизвестные ворвались в киевскую квартиру оперной певицы Марии Максаковой. Об этом вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова рассказала украинскому изданию «Гордон». По ее словам, в заблокированном доме остались ее двухлетний сын с няней.

«Мне позвонила няня и сообщила, что в квартиру, где я живу, ломают дверь. Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали. Меня не было в это время в Киеве. Я очень нервничаю, уже вылетаю», — сообщила артистка.

В захвате она заподозрила бывшего начальника отдела подмосковного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Одинцовскому району Дениса Панаитова. Максакова отметила, что он украл у нее квартиру в Москве.

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«Панаитов втерся в доверие к Денису. Настаивал на его переезде в Украину, говорил, что ему там будет безопаснее. Потом он дал нам ключи от своей киевской квартиры и сказал: живите. (...) В какой-то момент было принято решение, что я перепишу на Панаитова свою квартиру в Москве, а тот в ответ — на меня свою квартиру в Киеве», — рассказала исполнительница.

Она добавила, что стороны согласились на обмен, хотя московская квартира стоила дешевле киевской. По словам Максаковой, Вороненкова застрелили на следующий день после того, как к Панаитову перешло право собственности на ее жилье. При этом он свою часть договора не выполнил.

Певица подчеркнула, что в отношении бывшего сотрудника СКР на Украине возбуждено дело о мошенничестве.

Максакова и ее супруг депутат Госдумы Денис Вороненков в 2016 году уехали на Украину, где получили, по их же словам, гражданство этой страны. В России Вороненков был объявлен в международный розыск, его подозревали в причастности к захвату здания кондитерского предприятия «Тома». 23 марта 2017 года Вороненков был застрелен в Киеве.

В 2013 году Панаитова уволили из СКР за нарушение служебной этики и кодекса поведения, передает «Интерфакс». Ему вменили прогулы, нарушение правил дорожного движения и сокрытие места своей работы при составлении протоколов.

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