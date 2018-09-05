Россию уличили в стремлении убить Максакову

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России намерена убить оперную певицу Марию Максакову, которая в настоящее время проживает в Киеве. С таким заявлением в своем Facebook выступил депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук.

«Только что получил информацию, что ФСБ готовит в Киеве убийство российского политэмигранта, экс-депутата Госдумы, известной певицы Марии Максаковой», — поведал парламентарий.

Мосийчук добавил, что поставил в известность руководство Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Генеральной прокуратуры Украины о подготовке «нового политического убийства-теракта». «Возможно, это ответка за [убитого в Донецке главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра] Захарченко, и кстати, свалить это политическое убийство хотят на украинских националистов», — предположил он.

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Также депутат обратил внимание на распространяющуюся в социальных сетях видеозапись, где некий мужчина, представляющийся Игорем Громовым и выступающий от имени «украинских патриотов», требует от Максаковой покинуть Украину. «Мария, мы знаем, что ты — путинская консерва, что ты, по сути, агент влияния страны агрессора в нашей стране — в Украине. Я обращаюсь к тебе с таким ультиматумом — покинуть территорию Украины в течение ближайших 72 часов», — сказал он.

По его словам, если Максакова не покинет Украину, ее могут ждать два варианта развития событий — в первом ее «уберет» ФСБ, во втором — уничтожат украинские патриоты.

Максакова и ее супруг, депутат Госдумы Денис Вороненков в 2016 году уехали на Украину, где получили, по их же словам, гражданство этой страны. В России Вороненков был объявлен в международный розыск, его подозревали в причастности к захвату здания кондитерского предприятия «Тома».

23 марта 2017 года Вороненков был застрелен в Киеве.

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