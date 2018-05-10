На Украине завершили расследование убийства Вороненкова

Управление по расследованию уголовных производств прокуратуры Киева завершило досудебное расследование по факту убийства бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова в 2017 году. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время сторонам уголовного производства сообщено о завершении досудебного расследования и открыты материалы следствия. После ознакомления сторон с указанными материалами, а также материалами, которые могут находиться во владении стороны защиты, обвинительный акт будет направлен в суд», — сказано в сообщении.

Отмечается, что действия организатора и пятерых соучастников убийства Вороненкова квалифицированы по пунктам 6, 11, 12 статьи 115 («Умышленное убийство»), части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами») Уголовного кодекса Украины.

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В прокуратуре подчеркнули, что все участники преступной группы осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и так далее.

В ведомстве напомнили, что два исполнителя преступления в настоящее время находятся под стражей. «Материалы в отношении организатора (гражданина России Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые в настоящее время скрываются от органов досудебного расследования и находятся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается», — указывается в сообщении.

В марте правоохранительные органы Украины объявили в розыск российского вора в законе Владимира Тюрина, подозреваемого в организации убийства Вороненкова. По информации МВД страны, Тюрин скрывается от украинской прокуратуры с 10 октября 2017 года.

Денис Вороненков убит в Киеве 23 марта 2017 года. Бывший депутат Госдумы от КПРФ в конце 2016 года вместе с супругой Марией Максаковой уехал на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны. В России он был объявлен в международный розыск по подозрению в причастности к хищению здания кондитерского предприятия «Тома».

Владимир Тюрин (Тюрик) — российский криминальный авторитет, вор в законе, один из лидеров Братской организованной преступной группировки и так называемой русской мафии в Испании. Входил в ближайшее окружение вора в законе Деда Хасана, имел значительное влияние в криминальном мире Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области и Испании.

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