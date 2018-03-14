Украина объявила в розыск российского вора в законе за убийство Вороненкова

Правоохранительные органы Украины объявили в розыск российского вора в законе Владимира Тюрина (Тюрика), подозреваемого в организации убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Информация об этом появилась на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Материалы по теме Чисто украинское убийство Кто и за что мог расправиться с Денисом Вороненковым

Указывается, что Тюрин скрывается от украинской прокуратуры с 10 октября 2017 года. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве, совершенном по заказу по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений.

9 октября генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал Тюрина заказчиком убийства Вороненкова. По его словам, исполнителем был гражданин Украины Павел Паршев, которого смертельно ранил на месте преступления охранник бывшего депутата.

Двое сообщников киллера были задержаны. Еще двое, по данным следствия, в настоящее время находятся за пределами страны. Генпрокурор добавил также, что дело будет передано в суд.

Адвокат Тюрина Сергей Беляк сказал, что его подзащитный считает все обвинения бредом.

Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта 2017 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!