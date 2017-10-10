Максакова рассказала о телефонном разговоре с предполагаемым убийцей Вороненкова

Оперная певица Мария Максакова заявила, что через несколько дней после убийства ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, она разговаривала по телефону с предполагаемым убийцей, ее бывшим гражданским мужем Владимиром Тюриным. Об этом во вторник, 10 октября, она сказала в комментарии порталу «Гордон».

«С Тюриным я говорила через несколько дней после убийства Вороненкова. Он страшно сочувствовал. Позвонил мне сам. На тот момент мне даже на ум не могло прийти, что он каким-то образом к этому причастен», — сообщила Максакова.

Она добавила, что общение с бывшим гражданским мужем всегда было конфликтным. «Мы говорили исключительно о воспитании детей, на которое у нас диаметрально противоположные взгляды. Периодически он сыпал угрозами, но его словам я не придавала значения», — подчеркнула певица.

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По ее мнению, доказательства причастности Тюрина к убийству Вороненкова неопровержимы. «Другое дело, что сам на это он никогда бы не решился. То есть ему посоветовали пойти на такой шаг. Вполне вероятно, что сын Тюрина также в этом замешан. Они все там прихвостни беспредельной группы», — сказала Максакова.

Днем ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал Тюрина заказчиком убийства Вороненкова. По его словам, исполнителем был гражданин Украины Павел Паршев, которого смертельно ранил на месте преступления охранник бывшего депутата. Двое сообщников киллера задержаны. Еще двое, по данным следствия, в настоящее время находятся за пределами страны. Генпрокурор добавил также, что дело будет передано в суд. Адвокат Тюрина Сергей Беляк сказал, что его подзащитный считает все обвинения бредом.

Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта.