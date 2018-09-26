Вдова Вороненкова вышла замуж и пожалела об этом

Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова, тайно вышла замуж. Об этом в среду, 26 сентября, сообщает mk.ru.

По информации издания, артистка сочеталась браком в Киеве 12 июля с Далхатом Халаевым. После свадьбы Максакова подарила новому мужу квартиру на Краснопресненской набережной в Москве.

Халаев вскоре продал квартиру, после чего Максакова обратилась в суд и потребовала признать сделку недействительной. По ее словам, муж не посоветовался с ней. Ответчиком, помимо Халаева, стал также покупатель недвижимости, Мурат Мержоев.

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Максакова и ее супруг, депутат Госдумы Денис Вороненков в 2016 году уехали на Украину, где получили, по их же словам, гражданство этой страны. В России Вороненков был объявлен в международный розыск, его подозревали в причастности к захвату здания кондитерского предприятия «Тома».

23 марта 2017 года Вороненкова застрелили в Киеве.

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