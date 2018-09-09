Дело против Вороненкова отказались закрыть после его убийства

Обвинительное заключение по делу бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в марте 2017 года в Киеве, утверждено. Документ подписал заместитель генпрокурора России Владимир Малиновский, сообщает в воскресенье, 9 сентября, «Коммерсантъ».

Бывшего парламентария обвинили в организации особо крупного мошенничества, связанного с попыткой рейдерского захвата здания в Москве, а также в фальсификации единого госреестра юридических лиц.

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Как отмечает издание, сын Вороненкова Николай отказался от закрытия уголовного дела, так как намерен отстоять в суде невиновность отца. Адвокат убитого депутата Андрей Гривцов подчеркнул, что доказательств рейдерского захвата нет, а обвинение построено на сомнительных и противоречивых показаниях фигурантов дела.

Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта 2017 года. Бывший депутат Госдумы от КПРФ в конце 2016-го вместе с супругой Марией Максаковой уехал на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны.

Россией он был объявлен в международный розыск по подозрению в причастности к хищению здания кондитерского предприятия «Тома». Уголовное дело против бывшего парламентария возбудили в 2011 году, фигуранты дела дали показания, однако его не удалось сразу привлечь к ответственности из-за депутатской неприкосновенности. Это стало возможным только в 2016 году, когда Вороненков не прошел в состав Госдумы VII созыва.

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