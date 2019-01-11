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Похищенным в Москве со стрельбой оказался украинский криминальный авторитет

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Юрий Василенко

Похищенный со стрельбой в Москве оказался украинским криминальным авторитетом Юрием Василенко, причастным к убийствам бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и лидера украинской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент, о котором стало известно вечером 10 января, произошел в ресторане «Базилик». В помещение ресторана вошла группа крепких мужчин и приказала Василенко следовать за ними. Тот попытался вырваться и убежать, в результате чего завязалась потасовка, и налетчики начали стрелять. Василенко получил ранение, его погрузили в багажник машины и увезли.

После этого на съемной квартире похищенного были проведены обыски. Силовики обнаружили целый арсенал оружия, включая снайперские винтовки и взрывчатые вещества.

По данным источника «Росбалта», Василенко был влиятельным криминальным авторитетом на Украине, поддерживавшим тесные связи с представителями российских мафиозных кругов. Он, предположительно, являлся одним из организаторов убийства в Киеве Дениса Вороненкова и, кроме того, мог быть причастен к расстрелу Евгения Жилина в Подмосковье.

В Москве Василенко проживал нелегально по паспорту на чужое имя. Он вел практически подпольный образ жизни: арендовал небольшую квартиру на северо-востоке столицы, встречи проводил в ресторане, откуда и был похищен.

Вороненкова убили в Киеве в марте 2017 года. Бывший депутат Госдумы от КПРФ в конце 2016-го вместе с супругой Марией Максаковой уехал на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны.

Евгений Жилин был застрелен в сентябре 2016 года в ресторане на Рублево-Успенском шоссе на территории подмосковного поселка Горки-2, сопровождавший его соратник получил тяжелые ранения. По версии Следственного комитета, активиста могли убить из-за коммерческой деятельности, по другим данным, лидер «Оплота» мог задолжать крупную сумму денег.

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Предыстория: В Москве со стрельбой похитили человека
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