В Москве со стрельбой похитили человека

В Москве четверо неизвестных похитили человека. Об этом «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, инцидент произошел у кафе по адресу проспект Мира, 120. Преступники пригрозили жертве оружием и открыли огонь, после чего засунули мужчину в багажник автомобиля.

Уточняется, что личность похищенного неизвестна. Сообщений о похищении в полицию не поступало.

Источник утверждает, что, судя по имеющимся видеозаписям, похищение «больше похоже на инсценировку», однако было принято решение провести полную проверку.

23 декабря 2018 года 29-летняя Ирина Ахматова пропала по дороге из Москвы в Тулу. Женщина работала директором московского ресторана Burger King и направлялась домой к родным. Она нашла попутчика в сервисе «Бла Бла Кар». Им оказался мужчина, отбывший длительный срок за сексуальные преступления и мошенничество. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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