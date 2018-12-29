Похитители директора российского Burger King потребовали выкуп

Похитители россиянки Ирины Ахматовой, которая пропала во время поездки с попутчиками из сервиса «Бла Бла Кар», связались с ее мужем и потребовали выкуп. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Преступники позвонили мужу пропавшей и сообщили, что женщина находится у них под действием наркотиков. Они потребовали выкуп в размере 100 тысяч рублей. Полиция считает, что мужа шантажируют мошенники, которые не имеют отношения к похищению.

По данным издания 76.ru, автомобиль Ахматовой обнаружили в Ярославле 26 декабря. Audi A4 шоколадного цвета была припаркована возле одного из торговых центров города. Машину тщательно вымыли и сняли номера.

29-летняя Ахматова пропала по дороге из Москвы в Тулу 23 декабря. Женщина работала директором московского ресторана Burger King и направлялась домой к родным. Она нашла попутчика в сервисе «Бла Бла Кар». Им оказался мужчина, отбывший длительный срок за сексуальные преступления и мошенничество. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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