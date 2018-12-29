Силовые структуры
 
Последние новости
Путин поделился планами на новогодние праздники
Российский чемпион мира назвал Крым украинским
Путин и Шойгу сыграли в хоккей на Красной площади
Названы самые популярные статьи русской Википедии
Российский лыжник поскользнулся на финише и остался без победы
Метро заработало на старье 
Найдено новое объяснение появления всего сущего
Порошенко вдвое увеличил зону контроля Украины в Черном море
В США предложили по-военному ответить России
Новости партнеров

Похитители директора российского Burger King потребовали выкуп

Перейти в «Мою Ленту»

Похитители россиянки Ирины Ахматовой, которая пропала во время поездки с попутчиками из сервиса «Бла Бла Кар», связались с ее мужем и потребовали выкуп. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Преступники позвонили мужу пропавшей и сообщили, что женщина находится у них под действием наркотиков. Они потребовали выкуп в размере 100 тысяч рублей. Полиция считает, что мужа шантажируют мошенники, которые не имеют отношения к похищению.

По данным издания 76.ru, автомобиль Ахматовой обнаружили в Ярославле 26 декабря. Audi A4 шоколадного цвета была припаркована возле одного из торговых центров города. Машину тщательно вымыли и сняли номера.

29-летняя Ахматова пропала по дороге из Москвы в Тулу 23 декабря. Женщина работала директором московского ресторана Burger King и направлялась домой к родным. Она нашла попутчика в сервисе «Бла Бла Кар». Им оказался мужчина, отбывший длительный срок за сексуальные преступления и мошенничество. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Предыстория: Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
С мужа пропавшей клиентки BlaBlaCar, взявшей попутчика-редицивиста, потребовали выкуп
Пропавшая в Чите девочка обнаружена зарезанной недалеко от дома подозреваемого
Полицейский застрелил попутчика в патрульной машине
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0127 декабря

Черные дни

Пожар в «Зимней вишне», бойня в Керчи и атаки на школы. Главные трагедии года
14:45Сегодня

Путин отправил в отставку прокурора Москвы

17:4525 декабря

Пациент петербургской клиники расстрелял врача и покончил с собой

14:39Сегодня

Массовая драка на корпоративе с участием российских адвокатов попала на видео

Силовые структуры00:0224 декабря

Молчание сирот

Уголовники собирали миллионы с детей из детдома. Деньги шли в криминальный общак
11:00Сегодня

Напавшего на школу в Бурятии отправили на лечение

16:0625 декабря

Обвиняемых в пожаре на шахте в Соликамске арестовали

13:05Сегодня

Убийство спящего медведя российским губернатором обернулось уголовным делом

Силовые структуры00:0323 октября

«От предсмертных записок избавляются на раз»

Полицейские в России все чаще кончают с собой. Что их к этому толкает?
13:17Сегодня

Киллер в маске убил одного из боссов российской нефтяной компании

10:2225 декабря

Сбежавший из психбольницы авторитет Мошок попался

21:0228 декабря

Прокуратура обжаловала оправдание обвиняемых в убийстве ребенка врачей

Россия
Как и чем живет Россия
Что нужно знать о стране и ее жителях в 2018 году
«Как гульнем, так и год проживем»
Почему россияне так много пьют в Новый год и чем это опасно
Освобождение подорвавшего сотню людей террориста напомнило о теракте в Беслане
Путин поделился планами на новогодние праздники
Кремль ответил на критику российского законодательства
Удалившая грудь и лишившаяся детей россиянка призналась в трансгендерности
Кремль прояснил вопрос о присоединении Белоруссии к России
Все материалы
Мир
Те, кто ушли
Известные люди, скончавшиеся в 2018 году
США начали выводить войска из Сирии
В США предложили по-военному ответить России
В ЕС пригрозили венгерским националистам
Россия и Турция договорились по Сирии
«Мафия останется бессмертной»
 
Пора домой
США вывели войска из Сирии и Афганистана. Что это значит для России и мира?
Все материалы
Бывший СССР
Восток — дело сложное
Голод, теракты и культ личности. Соседи России весь год боролись с проблемами
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Евросоюзное государство
Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе
Порошенко вдвое увеличил зону контроля Украины в Черном море
Украинские военные открестились от контроля «серой зоны» в Донбассе
Украина обвинила Россию в подготовке химатаки в Донбассе
Лукашенко предпочел жене «Мисс Беларусь — 2018»
Все материалы
Экономика
Великий обвал
Весь мир похоронил биткоин, а зря. И вот почему
Оценен ущерб для Украины от российских санкций
12 месяцев постиндустриального мира
Эксклюзивный трибьют-календарь в стилистиках Малевича, Моне и Бэнкси
Рост налогов спровоцировал спрос на телевизоры
Россияне остались без украинской выпивки
Разделяй и спасай
Кто лидирует в сборе и переработке отходов в России
На дне кошелька
Что творилось с экономикой России и мира в 2018
Все материалы
Силовые структуры
Эрик КитуашвилиВзлет и рассадка
Самый жестокий маньяк, главный вор России и Давидыч. Кто сел и вышел в этом году
Черные дни
Пожар в «Зимней вишне», бойня в Керчи и атаки на школы. Главные трагедии года
За гранью закона
Жестокие преступления и громкие процессы 2018 года
Путин отправил в отставку прокурора Москвы
Массовая драка на корпоративе с участием российских адвокатов попала на видео
Напавшего на школу в Бурятии отправили на лечение
Убийство спящего медведя российским губернатором обернулось уголовным делом
Все материалы
Наука и техника
Год падений и перемен
Лучшие статьи 2018 года о науке, гаджетах и играх
Русские потрошители
Пока Россия пробивает и затыкает дыры, Китай и США покоряют космос
Потеряли стыд
Главные смартфоны года: от «Яндекса» и Xiaomi до iPhone с Huawei
Перетяжеленный Ил-112В выполнил первую рулежку
Удар молнией по F/A-18 попал в ролик
Испытание самолета-заправщика Ил-76МД-90А показали на видео
Успешный пуск с Восточного благословили дистанционно
Все материалы
Спорт
Месть падшего
Величайший боец и главный жулик в истории MMA. Кто он на самом деле?
Российский чемпион мира назвал Крым украинским
Российский лыжник поскользнулся на финише и остался без победы
Роналду сдал
Российский спорт избежит изоляции
Мамаев обвинил в избиении побитого им водителя
Год Орла
Нурмагомедов наказал Макгрегора, Емельяненко вернулся, а Усик всех победил
Все материалы
Культура
Лучший хип-хоп 2018-го
Покойник, уголовник и ветеран: кто записал главный рэп года
Лучшее кино 2018-го
От Эминема к Годару через «Экстаз»: 24 самых ярких фильма года
«Я даже больший скептик, чем Христос»
Он восхищался Толстым и стал главным писателем Израиля: умер Амос Оз
Названы лучшие новые сериалы
Барак Обама назвал 15 лучших фильмов года
Умер автор хита Killing Me Softly with His Song
Стрельба в Птаху попала на видео
Все материалы
Интернет и СМИ
Интернет — жестче, телевизор — безумней
Что происходило в сети, прессе и на ТВ — лучшие тексты года на «Ленте.ру»
Жесткая посадка
 
«Сумасшедший, гомофоб, тролль»
Они оказались в тюрьме за кражи, травлю и взломы. Все это — не выходя из дома
Слепаков вышел из себя и обматерил уходящий год в песне
Пранкера застрелили во время пранка
Одна фотография в соцсети изменила жизнь целой семьи
Наемный убийца напал на российских журналистов в зале суда
Все материалы
Ценности
Затянут пояса
У людей все меньше денег на дорогую одежду и бриллианты. Страдают даже богачи
«Самая большая мечта»
 
С вещами на выход
«Голые ноги» и костюм рабовладельца. Чем жена Трампа удивляет публику
Оптическая иллюзия на штанах Мелании Трамп повеселила пользователей сети
Шнуров ответил попросившим Gucci детдомовцам
Кроссовки Nike подешевеют
Российские детдомовцы попросили у Деда Мороза обувь Gucci
Все материалы
Путешествия
Уйдут в себя
Что заставит россиян поехать в Сибирь, монгольскую степь и Египет
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Исчезнувший с круизного лайнера пассажир оставил загадочное послание
Для россиян создали первый капсульный плацкарт
Певица Зара воспела творчество Достоевского
Россиянам станет дороже улететь из страны
Все материалы
Из жизни
Жизнь прекрасна
Самые безумные и интересные истории года
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Необъяснимые кровавые слезы потекли из глаз мужчины
Пациенту с опухолью мозга разрешили молиться прямо во время операции
Жизнь кувырком
Принцессы отказываются от трона и денег, а простые девушки богатеют
Шестилетняя девочка целый день раздавала еду и деньги бездомным
Жутких японских кукол проверят на сверхспособности
Все материалы
Самые безопасные автомобили 2018 года
Организация Euro NCAP выбрала лучшие машины года
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Горожанин
Длительный тест Citroen C3 Aircross: рассказываем про управляемость и стоимость владения
Новая надежда
У флагманского купе Lexus для нас важное сообщение
Джереми Кларксон выбрал пять лучших автомобилей года
В заваленном песком гараже нашли винтажные машины на миллион долларов
Представлена 1000-сильная Honda Civic с полным приводом от CR-V
Все материалы
Дом
«Мы не готовы к таким катаклизмам»
Что будет с российским рынком жилья в 2019 году
Партнерский материал
Оба лучше
Ламинат vs паркет. Какое покрытие выбрать и почему?
Пока все дома
Самые яркие материалы о зданиях, квартирах и их обитателях в 2018 году
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
Обозначены масштабы удорожания съемного жилья в Москве
Семья осталась без трехкомнатной квартиры из-за кредитного телефона
Россиянам упростили регистрацию на дачах
Все материалы