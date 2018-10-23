Пропавшая в Чите девочка обнаружена зарезанной недалеко от дома подозреваемого

В Чите в ночь на вторник, 23 октября, задержан мужчина, подозреваемый в похищении 12-летней Даши Карташовой, ее изнасиловании и убийстве. Об этом «Ленте.ру» рассказал подполковник юстиции Егор Марков, официальный представитель Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Забайкальскому краю.

Пятиклассница в пятницу около 07:30 вышла из дома на Аргунской улице Читы в школу, и с тех пор ее никто не видел. Вечером того же дня было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии». Трое суток розыска, в котором принимали участие полиция, сотрудники МЧС и волонтеры, результата не принесли.

«Вечером 22 октября следователи получили информацию о возможной причастности к исчезновению девочки 45-летнего местного жителя, ранее судимого за изнасилование несовершеннолетней и освободившегося в 2008 году из мест лишения свободы. При обыске в его доме был найден телефон Даши», — рассказал Егор Марков.

СУ СКР по Забайкальскому Краю

По словам официального представителя регионального СКР, сам задержанный отрицает свою причастность и утверждает, что телефон нашел на улице. Однако в ходе дальнейшего обыска рядом с домом подозреваемого обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти.

«Назначены несколько экспертиз, в том числе — генетическая. Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного», —уточнил Марков.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, мужчина работал истопником в одном из гаражных кооперативов Читы. Тело девочки было обнаружено завернутым в куртку, которая очень похожа на ту, в которой свидетели неоднократно видели подозреваемого. Улики очень весомы, теперь слово за экспертами, добавил источник.

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