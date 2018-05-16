Жертвам американского врача-педофила выплатят полмиллиарда долларов

Университет штата Мичиган выплатит 500 миллионов долларов женщинам, пострадавшим от сексуального насилия со стороны бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

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Представители университета заявили, что 425 миллионов долларов будут выплачены 332 женщинам, которые судились с ними. Еще 75 миллионов будут выделены в специальный целевой фонд, средства из которого смогут получить те, кто подвергся насилию со стороны Нассара, однако до сих пор не сообщил об этом.

В конце января 2018-го Нассара приговорили к тюремному заключению на срок до 175 лет за сексуальные домогательства гимнасток сборной США. Обвинения в его адрес выдвинули более 140 спортсменок, включая олимпийских чемпионок Симону Байлс, Александру Райсман, Габриэллу Дуглас и Маккайлу Марони. Большинство потерпевших были несовершеннолетними.

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