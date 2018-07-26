Приговоренного к 175 годам заключения врача-педофила избили в тюрьме

Бывшего врача женской сборной США по гимнастике Ларри Нассара, отбывающего срок за сексуальное насилие, избила группа заключенных тюрьмы общего режима в Тусоне (Аризона, США). Об этом сообщает NBC News со ссылкой на адвоката осужденного.

По мнению стороны защиты, у судьи Розмари Акилины, которая рассматривает дополнительные обвинения в домогательствах к несовершеннолетним, предъявленные Нассару, есть предубеждение против обвиняемого. Адвокаты добиваются ее замены.

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По их словам, нападение на бывшего врача произошло сразу после того, как его перевели из одиночной камеры в помещениях для всех заключенных. Защита считает, что судья своими действиями и спровоцировала нападение на Нассара — она публично выступала за то, чтобы неравнодушные поступили с бывшим врачом так же, как он обращался со своими жертвами.

Нассара приговорили к тюремному заключению на срок до 175 лет в конце января 2018 года. Суд признал его виновным в сексуальных домогательствах к гимнасткам. Обвинения в его адрес выдвинули более 140 спортсменок, включая олимпийских чемпионок Симону Байлс, Александру Райсман, Габриэллу Дуглас и Маккайлу Марони. Большинство потерпевших были несовершеннолетними.

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