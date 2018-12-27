Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала

Следователи установили подозреваемого в причастности к исчезновению женщины-директора ресторана Burger King, сообщила «Ленте.ру» Юлия Иванова, официальный представитель Главного следственного управления СКР по Москве.

«В розыск объявлен 39-летний мужчина, ранее судимый за сексуальные преступления и мошенничество, — рассказала Иванова, — Установлено, что именно он сел в машину пропавшей без вести, после чего они вместе выехали из Москвы в Тулу».

Как установлено, вечером в воскресенье, 23 декабря 29-летняя женщина возле работы на Верхней Красносельской улице села в личный автомобиль Audi, собираясь ехать в Тулу к родным. Через сервис «Бла-Бла-Кар» она нашла себе попутчика. Подобрав его возле одной из станций метро на юге Москвы, она покинула город, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Иванова уточнила, что заявление в правоохранительные органы поступило от ее отца вечером в четверг, 29 декабря. «В кратчайшие сроки было возбуждено уголовное дело по статье "убийство", и установлен подозреваемый. Он объявлен в федеральный розыск», — подчеркнула официальный представитель столичного главка СКР.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, в первые же часы после возбуждения уголовного дела автомобиль женщины был обнаружен на одном из авторынков Подмосковья. Судьба его хозяйки пока не известна.

«Мужчина, севший в ее машину, отбыл длительный срок за изнасилования и мошенничество, и несколько лет назад освободился из мест лишения свободы. В настоящее время по месту регистрации его нет, и куда он уехал, никому не известно», — уточнил собеседник.

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