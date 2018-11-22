Пожизненно осужденный маньяк Чупа-Чупс опять получил пожизненное

Маньяк-расчленитель Евгений Чуплинский, пенсионер МВД, в четверг, 22 ноября, вновь приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщил Дмитрий Лямкин, официальный представитель прокуратуры Новосибирской области.

«При новом рассмотрении дела суд также не усмотрел оснований для освобождения Чуплинского от уголовной ответственности за убийства и, руководствуясь вердиктом присяжных заседателей от 28 февраля 2018 года, вновь приговорил его к пожизненному лишению свободы. Суд также постановил взыскать с Чуплинского моральный вред в пользу пяти потерпевших по 1 миллиону рублей каждому», — сообщил Лямкин.

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11 сентября Верховный суд России отменил приговор Новосибирского областного суда от 6 марта, мотивировав это допущенными процессуальными нарушениями: в приговоре было указано, что по 11 убийствам истек срок давности, но обоснований этому расписано не было. По этой причине дело было возвращено на новое рассмотрение — со стадии обсуждений юридических последствий вердикта присяжных заседателей. Так как они единогласно признали Чуплинского виновным и не заслуживающим снисхождения, то речь шла исключительно об определении срока наказания.

Евгений Чуплинский осужден за убийства шести женщин, совершенных в период с 1997 по 2004 год. Еще по 13 он оправдан в связи с истечением срока давности (причем по двум преступлениям срок давности истек за время апелляции). Однако сам он признался в 29 преступлениях, причем 12 из его жертв числились пропавшими без вести. Но за давностью лет никаких объективных данных о совершенных им преступлениях найти не удалось.

«Я считаю, что Чуплинский в 2004 году серию не прекратил, а просто стал лучше скрывать тела и следы преступлений, — сказал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» следователь Владимир Бондаренко, заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Новосибирской области. — Обратите внимание: от убийства к убийству Чуплинский повышал свою квалификацию. От первых жертв находилось много фрагментов, но с каждым следующим преступлением их становилось все меньше и меньше. А после 2002 года вообще находились только черепа. Допустимо сделать вывод: после 2004 года он просто достиг определенного совершенства в сокрытии улик».

Еще во время службы в погранвойсках КГБ СССР за Чуплинским закрепилась кличка Чупа-Чупс — из-за фамилии, приторно-сладкого характера и привычки заискивать перед начальством. Этим же прозвищем его называли в период службы в милиции.

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