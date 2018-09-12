Силовые структуры
 
Последние новости
Россия нашла подозреваемых в отравлении Скрипалей
Над Москвой распустятся пионы-призраки 
Путин усомнился в способности США в одиночку разоружить Северную Корею
Холостяков в России оказалось вдвое больше незамужних женщин
Невеста прошла к алтарю с умирающим дедушкой-ветераном и исполнила его мечту
«Адмирал Кузнецов» назвали авианосцем будущего
Переводчик Google уличили в сексизме
Автора пособия «Как убить своего мужа» обвинили в убийстве своего мужа
Названы темпы замедления российской экономики
Судьи нашли управу на истерившую Серену Уильямс
Новости партнеров

Верховный суд отменил пожизненный приговор серийному убийце из Новосибирска

Перейти в «Мою Ленту»
Евгений Чуплинский

Верховный суд России отменил приговор Новосибирского облсуда о пожизненном заключении 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского, признанного виновным в убийстве 19 женщин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области.

«Приговор отменили, направили на новое рассмотрение со стадии обсуждения последствий вердикта», — сообщил собеседник агентства, добавив, что обвинительный вердикт присяжных заседателей остался в силе. Когда дело вернется в Новосибирский областной суд для рассмотрения другому судье, будут исследоваться только материалы, характеризующие личность Чуплинского, заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, документы касающиеся гражданского иска и другие документы, необходимые для правильного назначения наказания и вида режима.

6 марта Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского, признанного виновным в убийстве 19 женщин. Мужчина привозил своих жертв на своей машине в безлюдные места и убивал. Чтобы замести следы, он расчленял тела, а останки оставлял в разных местах. Его жертвами стали женщины в возрасте от 18 лет до 31 года, некоторые из них занимались проституцией.

Коллегия присяжных единогласно признала его виновным и не заслуживающим снисхождения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Хамовнический маньяк» получил пожизненное за убийства родителей и друга
Новосибирского маньяка приговорили к пожизненному сроку
Прокурор назвал справедливое наказание для новосибирского маньяка
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:02Сегодня

Дотянулся до звезд

Он стал послом грузинской мафии в Европе. Его люди обокрали Шакиру
19:5311 сентября

Судьбу авторитета Сутулого решит лидер преступной России

12:1411 сентября

Названо имя жертвы нанятого СБУ боевика ИГ

13:4711 сентября

Полицейские задержали «умершего» 20 лет назад убийцу

Силовые структуры02:5711 сентября

Ювенальный тупик

Малолетки безнаказанно совершают преступления. Почему им все сходит с рук?
11:11 6 сентября

В центре Екатеринбурга из автомата Калашникова обстреляли Audi

03:43Сегодня

Вторую из сестер-убийц Хачатурян отправили на психиатрическую экспертизу

23:0411 сентября

Суд отправил под арест двух участников несогласованной акции в Москве

Силовые структуры00:04 9 августа

Игра окончена

Банда GTA была кошмаром российских дорог. Теперь в ее истории поставили точку
12:4911 сентября

Задержан изуродовавший трех девушек «кислотный» маньяк

11:15 5 сентября

Окровавленную футболку нашли у предполагаемого убийцы полицейского

12:0411 сентября

Глава Росгвардии пообещал сделать из Навального «сочную отбивную»

Россия
«Мне тяжело ходить, а доктор советует йогу»
Россиянка год пытается доказать, что умирает. Но ее лечат обычными витаминами
Россия нашла подозреваемых в отравлении Скрипалей
Холостяков в России оказалось вдвое больше незамужних женщин
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Как в России приняли закон, который позволил сажать всех. Пьеса в трех чтениях
Российских военных начнут наказывать за рассказы в сети о службе
Россияне предпочли любовь и дом «ячейке общества»
Все материалы
Мир
Красный дед
Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
Россия предложила Японии мирный договор
Путин усомнился в способности США в одиночку разоружить Северную Корею
Президент Танзании назвал предохраняющихся от беременности лентяями
Трамп нашел способ защититься от «российского вмешательства»
«Русский человек-паук» покорил 12-этажное охраняемое здание
Лавров рассказал об исчезающей монополии США на заказ музыки
Все материалы
Бывший СССР
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Украина перебросила армейскую группировку в Приазовье
На Украине задержали бывшего замглавы Севастополя
Пашинян поручил за два часа обезоружить охрану олигархов и чиновников
Грузия поделится марихуаной со всем миром
«Кто на Украине не за нас, тот против нас»
Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
Все материалы
Экономика
Отстрелялись
Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Черный пепел
Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
Медицинский центр имени Рогачева и «Такеда» договорились о сотрудничестве
В «Росатоме» кооперацию назвали условием развития мировой атомной энергетики
На ВЭФ поискали меры для адресной поддержки бизнеса
Назван реальный курс рубля
Все материалы
Силовые структуры
Дотянулся до звезд
Он стал послом грузинской мафии в Европе. Его люди обокрали Шакиру
Ювенальный тупик
Малолетки безнаказанно совершают преступления. Почему им все сходит с рук?
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Судьбу авторитета Сутулого решит лидер преступной России
Верховный суд отменил пожизненный приговор серийному убийце из Новосибирска
Полицейские задержали «умершего» 20 лет назад убийцу
Вторую из сестер-убийц Хачатурян отправили на психиатрическую экспертизу
Все материалы
Наука и техника
Советские солдаты на троне свергнутого императора Пу И. Китай, город Чанчунь, 1945 г.«Некоторые сохраняли советские паспорта»
Здесь родился русский фашизм, а чекисты вырезали казаков и детей
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Кунг-фу правда
В этот боевик от Sega играют спустя 20 лет. Он изменил мир
Выявлены сигналы от самого загадочного объекта во Вселенной
«Роскосмос» заподозрил американцев в продырявливании «Союза»
Обнаружены последствия смертоносной катастрофы
Доказана польза голодания для продления жизни
Все материалы
Спорт
Зачехлили
Россия забила Чехии пять мячей. Магия чемпионата мира все еще действует
Судьи нашли управу на истерившую Серену Уильямс
Фанаты попросили Макгрегора подраться с Нурмагомедовым под Егора Крида
Джон Терри захотел от «Спартака» больше денег
Игрок «Барселоны» закатил вечеринку на тысячи евро и отказался платить
Тренер сборной Чехии уволился после разгрома от России
Джефф Монсон объяснил желание стать депутатом
Все материалы
Культура
Что смотреть осенью
Кислота, Кейдж, Ку-клукс-клан: самые интересные фильмы сезона
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
«И я такой: ну твою ж мать!»
Главный детективщик Франции о животном страхе и Стивене Кинге
Автора пособия «Как убить своего мужа» обвинили в убийстве своего мужа
Участник Backstreet Boys избежал ответственности за изнасилование
Штирлица посчитали причиной прихода Путина к власти
Маккартни рассказал о групповой мастурбации с Ленноном
Все материалы
Интернет и СМИ
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Американцы постреляли из окна автомобиля на камеру и попали в розыск
Телеведущая получила шикарный подарок и спровоцировала скандал
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
Участник X Factor вышел на сцену и признался в «женском» прошлом
Пользователь решил объяснить мемы в интернете и стал звездой
Школа пообещала обучить детей зарабатывать миллионы и разъярила родителей
Все материалы
Ценности
Уже падают листья
Чем будут пахнуть наступившей осенью следящие за собой мужчины и женщины
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Спрячь от королевы
Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества
В России из нового iPhone сделают оберег
Раскрыт секрет популярности футболок Levi's
В список самых влиятельных людей в мире моды попали 13 россиян
Определена марка часов главы Росгвардии
Все материалы
Путешествия
«Оставь пистолет, захвати пирожные»
Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
Российский самолет чуть не столкнулся с воздушным шаром
Заснувший в полете пилот шокировал пассажиров
За клиентами Airbnb подглядывали со скрытых камер
Летевший на Ибицу пассажир поделился белым порошком с бортпроводником
Все материалы
Из жизни
«Полицейские здесь не вызывают чувство опасности»
История россиянина о жизни в Германии
Корова задушила напавшего на нее льва
Американец полвека отработал в «Макдоналдсе» и не пожалел
Девушка потратила крупную сумму на мечту умирающего отца и оказалась обманута
Пропавший семь лет назад кот вернулся к хозяевам
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Продавщица годами таскала ветчину на работе и наела на тысячи долларов
Все материалы
Немецкий Evolution
Полноприводный турбо-Golf, который должен был уничтожить Subaru WRX STI и Mitsubishi Evolution
Суперкары для дачи
Как бы выглядели крутые спорткары в практичном кузове универсал
Авария на 400 км/ч
«Я выбил шлемом боковое стекло» — тест-пилот Bugatti вспоминает, как разбился на гиперкаре Veyron
Настоящие «стритрейсеры»
Гоночные машины с микроскопическим дорожным просветом, которые переделаны под обычные дороги
Mercedes-Benz показал кроссовер GLE нового поколения
«Лексусы» оснастят виртуальными зеркалами
Названы российские цены на новый Kia Cerato
Все материалы
Дом
Ноль без палочки
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
«Квартира будет меня кормить, а от детей не дождешься»
Мать променяла дочь на жилье и ничуть об этом не жалеет
За чертой
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Застройщики рассказали о доверчивости покупателей квартир
Москва уступила провинции по возможностям для шопинга
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Назван лучший город России для заработка на жилье
Все материалы