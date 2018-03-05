Прокурор назвал справедливое наказание для новосибирского маньяка

Гособвинитель запросил пожизненный срок для бывшего милиционера Евгения Чуплинского, признанного присяжными виновным в убийстве 19 женщин, передает ТАСС.

В ходе прений в Новосибирском областном суде прокурор предложил назначить максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом.

Приговор Чуплинскому, как ожидается, будет оглашен 6 марта.

28 февраля коллегия присяжных единодушно признала 52-летнего бывшего сотрудника вневедомственной охраны виновным в серийных убийствах женщин. Он не заслуживает снисхождения.

Следствием и судом установлено, что с 1998 по 2005 годы Чуплинский знакомился с молодыми женщинами на улицах Новосибирска и предлагал им совместно провести время. Согласившихся мужчина привозил на своей машине в безлюдные места и убивал. Чтобы замести следы, он расчленял тела, а останки оставлял в разных местах. Его жертвами стали женщины в возрасте от 18 лет до 31 года, некоторые из них занимались проституцией. В 2005 году убийства неожиданно прекратились.

Серийного убийцу разыскивали несколько лет. Было проверено более пяти тысяч мужчин, допрошено свыше восьми тысяч свидетелей, проведено более 300 экспертиз. В результате молекулярно-генетических исследований предметов с мест преступлений был обнаружен генотип предполагаемого маньяка.

В 2016 году было установлено совпадение генотипа с биологическим образцом Чуплинского, после чего его задержали. После задержания он дал признательные показания, но потом от них отказался, заявив, что оговорил себя под давлением следователя.

Эксперты не нашли у мужчины психических расстройств и признали вменяемым.

Также стало известно, что Чуплинского уже задерживали в 2006 году по подозрению в убийствах, но затем отпустили в связи с недоказанностью.

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