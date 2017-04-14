Жителю Новосибирска предъявили окончательное обвинение в убийстве 19 женщин

Жителю Новосибирска Евгению Чуплинскому предъявлено окончательное обвинение в убийстве 19 женщин. Ему инкриминировали часть 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщается на сайте пресс-службы регионального управления Следственного комитета России.

С осени 1998 по июль 2005 года мужчина знакомился с женщинами в возрасте от 18 до 31 года, предлагая им провести время вместе. Он отвозил их в безлюдную местность и убивал. Затем он расчленял тела и развозил останки по разным районам и пригородам Новосибирска.

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Сообщается, что на протяжении нескольких лет следователи допросили более восьми тысяч свидетелей, проверили свыше пяти тысяч мужчин и провели около 300 экспертиз.

23 апреля 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, а спустя пять дней он был заключен под стражу. С того момента следователи провели 12 обысков и допросили 200 свидетелей.

Уточняется, что объем уголовного дела составляет более 60 томов.

В январе стало известно, что 51-летний Чуплинский по результатам экспертизы признан вменяемым. Тогда же сообщалось, что его жертвами становились преимущественно проститутки. На тот момент мужчине приписывали 17 убийств в период с 1998 по 2016 год. Впервые по подозрению в причастности к совершению преступлений он был задержан в мае 2006 года, но тогда его отпустили.