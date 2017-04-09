В Москве раскрыли убийство девушки

В Москве раскрыли убийство 21-летней девушки, чье тело было найдено в небольшой яме на территории лесополосы рядом с улицей Нижние Мневники. Об этом говорится в сообщении столичного управления СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в воскресенье, 9 апреля.

В совершении преступления обвиняется 24-летний Ракиф Ганбаров. Он полностью признал вину в убийстве. По решению суда мужчина арестован.

По версии следствия, 5 апреля в своей машине Ганбаров поссорился с ранее незнакомой ему девушкой. Конфликт возник на почве личных неприязненных отношений, говорится в сообщении СК.

Мужчина схватил пассажирку за шею и стал душить. Когда девушка потеряла сознание, он взял ремень и перетянул им ее шею. Желая скрыть следы преступления, Ганбаров перетащил тело убитой в лесополосу и там спрятал.

21 марта СК сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении сексуального маньяка, совершившего с 2009 по 2016 год пять нападений на женщин в Севастополе. Им оказался тихий и неприметный 35-летний местный житель, хороший семьянин и отец двух детей, работавший в строительной бригаде.

По данным следствия, жертвами маньяка стали четыре женщины в возрасте от 20 до 60 лет, еще одной удалось спастись. Он их насиловал и убивал в состоянии алкогольного опьянения.