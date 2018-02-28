Новосибирского маньяка признали виновным в убийстве 19 женщин

Суд присяжных вынес обвинительный вердикт 52-летнему жителю Новосибирска, бывшему сотруднику вневедомственной охраны Евгению Чуплинскому по делу о серийных убийствах женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Коллегия из 12 заседателей единодушно признала подсудимого виновным в 19 убийствах. Чуплинский, по мнению присяжных,

не заслуживает снисхождения. В ближайшее время судом будет решен вопрос о назначении ему наказания. Согласно УК Чуплинскому грозит пожизненный срок.

Следствием и судом установлено, что с 1998 по 2005 годы Чуплинский знакомился с молодыми женщинами на улицах Новосибирска и предлагал им совместно провести время. Согласившихся мужчина привозил на своей машине в безлюдные места Новосибирска и убивал. Чтобы замести следы, он расчленял тела, а останки оставлял в разных местах. Его жертвами стали женщины в возрасте от 18 лет до 31 года, некоторые из них занимались проституцией. В 2005 году убийства неожиданно прекратились.

Серийного убийцу разыскивали несколько лет. Было проверено более пяти тысяч мужчин, допрошено свыше восьми тысяч свидетелей, проведено более 300 экспертиз. В результате молекулярно-генетических исследований предметов с мест преступлений был обнаружен генотип предполагаемого маньяка.

В 2016 году было установлено совпадение генотипа с биологическим образцом Чуплинского, после чего его задержали. После задержания он дал признательные показания, но потом от них отказался, заявив, что оговорил себя под давлением следователя.

Эксперты не нашли у мужчины психических расстройств и признали вменяемым.

Также стало известно, что Чуплинского уже задерживали в 2006 году по подозрению в убийствах, но затем отпустили в связи с недоказанностью.

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